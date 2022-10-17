«Роснефть» прекратит листинг GDR на Лондонской бирже с середины ноября

«Роснефть» отменит листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Соответствующее заявление компания подала 17 октября в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) и на Лондонскую фондовую биржу (LSE), пишет ТАСС.

Решение отменить листинг GDR последовало за уведомлением депозитария (J.P. Morgan Chase Bank, N.A.) от 15 августа 2022 года о расторжении депозитного соглашения. В компании ожидают, хотя и не гарантируют, что делистинг вступит в силу с 14 ноября.

Держатели GDR могут конвертировать свои ценные бумаги в депонированные акции «Роснефти», указывается в сообщении компании.

Несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, в первом полугодии 2022 года «Роснефть» сохранила производственную устойчивость и продемонстрировав рост ряда финансовых показателей. Как отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, это стало возможным благодаря высокой операционной эффективности и соответствующим управленческим решениям. Компания увеличила чистую прибыль на 13,1% до 432 млрд руб., сократив долговые обязательства на 12% с начала года.

В середине сентября «Роснефть» успешно осуществила размещение в России дебютного выпуска облигаций в китайских юанях. Ставка купона составила 3,05% годовых, объем — 15 млрд.