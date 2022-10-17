Россияне стали чаще копить на черный день

Доля россиян, имеющих сбережения, с 2010 года выросла в полтора раза — с 30% до 44%. Граждане стали в 1,7 раза чаще откладывать на всякий случай (31% против 18% в 2012 году), в два раза чаще — на ремонт (19% против 9%), в 1,6 раза — на отдых и лечение (17% против 11%), следует из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Откладывают деньги про запас в оновном мужчины (36% vs. 26% среди женщин), 18-24-летние (51%), россияне с одним или двумя высшими образованиями (39-44%), жители обеих столиц (44%) и граждане с высоким потребительским статусом (49%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

На ремонт квартиры или дома копит в основном молодежь 18-34 лет (23-24%) и граждане с высоким потребительским статусом (30%). Для молодых характерно также откладывание средств на покупку недвижимости (16-22%). Об обеспечении старости чаще задумываются россияне возраста 60+ (35%).

Почти треть опрошенных сообщили, что вообще не имеют возможности копить на что-либо, причем, за 10 лет этот показатель практически не изменился (в 2012 году таких было 36%, в 2022-ом — 31%). В основном в этом признались женщины (36% против 26% среди мужчин), 45-59-летние (39%) и граждане с низким потребительским статусом (65%). При этом социологи отметили, что две трети россиян все же откладывают деньги, причем, 31% делают это без какой-либо определенной цели, на всякий случай.