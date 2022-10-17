Российский университет открывает в Сирии научно-образовательные лаборатории

Ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов во время рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику встретился с президентом Дамасского Университета Мухаммадом Осама Аль-Джаббан.

Стороны подписали договор о сотрудничестве в научно-образовательной сфере, а также дали старт совместным исследованиям в таких областях как: физика, математика, геология, геофизика. Исследователи СКФУ вместе с сирийскими коллегами определили основные направления совместной деятельности на ближайшие годы, которыми станут: открытие международных «зеркальных» лабораторий, проведение конференций и научных семинаров, организация академической мобильности студентов и ученых.

Университет Дамаска является крупнейшим и старейшим университетом Сирии, в котором обучаются более 210 тысяч студентов. Он входит в число ТОП-100 вузов арабского мира. А Институт арабского языка при Дамасском университете признан лучшим в мире центром изучения арабского языка.

— Уверен, что международное научно-техническое сотрудничество и международная интеграция ученых наших университетов позволят добиться серьезных результатов как в области фундаментальных исследований, так и в сфере технологий, — отметил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Стоит отметить, что одним из важнейших направлений СКФУ в гуманитарной области является популяризация русского языка в Сирии. В рамках сотрудничества крупнейший университет Северного Кавказа также проведет курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка Университета Дамаска и серию занятий для Сирийских студентов, изучающих русский язык.

Развитие сотрудничества двух университетов будет продолжено уже этой осенью, когда делегация сотрудников и студентов Университета Дамаска посетят с ответным визитом СКФУ, где примут участие в Первом молодежном российско-сирийский форуме, а также познакомятся с научно-образовательной инфраструктурой крупнейшего университета Северного Кавказа.

Справочно: Северо-Кавказский федеральный университет развивает международные проекты в географическом векторе Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. В рамках работы Консорциума «Каспий-Восток» идет развитие международного сотрудничества в образовательной среде ряда государств арабского мира, в том числе Сирии. Гуманитарная политика России реализуется в виде проведения совместных академических проектов, студенческого обмена, продвижения русского языка.