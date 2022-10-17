Счетная палата назвала излишне оптимистичным прогноз Минэкономразвития

Счетная палата опубликовала заключение на законопроект о федеральном бюджете 2023-2025 годы, оценив также прогноз социально-экономического развития России, подготовленный на три ближайших года Минэкономразвития. Аудиторы, в частности, усомнились в достижении обозначенных МЭР темпов роста потребительского спроса, объемов экспорта и импорта, а также показателей инфляции.
«В отношении потребительского спроса предполагается, что он станет основным драйвером экономического роста. То есть его динамика должна быть достаточной, чтобы компенсировать прогнозное снижение чистого экспорта и снижающиеся в реальном выражении расходы бюджета. На всем прогнозном горизонте конечное потребление домашних хозяйств растет в диапазоне 3,1–3,7%. Счетная палата видит риски недостижения необходимых темпов роста потребительского спроса. В прогнозе его рост обеспечивается за счет роста доходов населения, а также за счет роста кредитования и оттока средств с депозитов. Однако в условиях высокой неопределенности население может проявить более сдержанную позицию при использовании кредитов и своих сбережений на потребление, что наблюдалось, например, в 2020 году в период пандемии», — говорится в заключении СП.
Кроме того, аудиторы указали, что Минэкономразвития ждет сокращения нормы сбережений с 6,5% в 2020 году до 4,9% к 2025-ому — как если бы Россия полностью вышла из кризиса, при этом детализация не приводится. Прогнозируемый рост доходов от собственности свыше 10% в год тоже, по мнению Счетной палаты, требует дополнительных обоснований.
Излишне оптимистичным аудиторы посчитали и прогноз по инфляции, который предполагает, что к концу 2022 года она замедлится до 12,4%, а в 2023-ем будет на уровне 5,5%. Также, по их мнению, велик риск, что не оправдаются и ожидания по объемам экспорта нефти и нефтепродуктов с учетом введенных в отношении России санкций и высокой вероятности рецессии в мировой экономике. По прогнозу МЭР, в 2023 году нефтегазовый экспорт составит $266,5 млрд (- 5,4% в физическом выражении к 2022 году), а в дальнейшем будет расти на 1,4% в год.
По мнению аудиторов, завышены в прогнозе и объемы импорта, особенно промежуточного и инвестиционного. Минэкономразвития ожидает, что инвестиционный импорт (машины, оборудование) вырастет со $104,5 млрд в 2022 году до $133,2 млрд в 2025-ом, а промежуточный (сырье, материалы) — с $89,4 млрд до $98,6 млрд.
В Счетной палате также обратили внимание на отсутствие в прогнозе данных по ожидаемой продолжительности жизни, уровню бедности населения, среднегодовому объему пенсии, миграционному приросту. Кроме того, аудиторы отметили, что ряд показателей, в частности, по инфляции и объему экспорта газа, носят откровенно целевой характер.