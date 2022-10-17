Сергей Собянин сообщил о завершении частичной мобилизации в Москве

Задачи по частичной мобилизации в Москве выполнены.

Об этом сообщил в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме», — написал мэр.

По словам Собянина, повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие; пункты сбора мобилизованных закроются 17 октября в 14:00.

«Мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья сегодня идут в действующую армию. Тем не менее, выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — подчеркнул столичный градоначальник.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в ее рамках должны быть призваны 300 тыс. резервистов. Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил глава государства 14 октября.