От корпоративной отчетности в США не ждут ничего хорошего

Во всем мире бушует инфляция, которая во многом съедает доходы населения, а следовательно, падает спрос, что в конечном счете отражается в снижении продаж компаний.

Ситуацию усугубляет еще и замедление экономики, которая уже сейчас фактически находится в рецессии.

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Монетарные власти в лице Федеральной резервной системы, как известно, отчаянно пытаются бороться с ростом цен, повышая ставки едва ли не рекордными темпами. При этом представители регулятора на пути к своей цели не хотят останавливаться ни перед чем, поскольку боятся повторить ошибки 1980-х годов, когда руководство центробанка слишком рано поверило в победу над инфляцией, и та снова расправила крылья.

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Итак, давление на финансовые результаты компаний наблюдается буквально со всех сторон. Это и падающий спрос, это и растущая стоимость рефинансирования долгов, что особенно сильно бьет по растущим предприятиям, которые еще не генерируют прибыль, а существуют за счет расширения и роста выручки.

В США ко всем имеющимся проблемам добавляется еще и сносящий все на своем пути доллар. Слишком резкое укрепление американской национальной валюты для многих компаний негативно сказывается на доходах на внешних рынках, на что те неоднократно жаловались.

В такой обстановке на какие-то позитивные сюрпризы рассчитывать не приходится, однако и ожидания рынка максимально занижены.

На прошлой неделе, например, довольно сильный отчет представила компания Pepsi - цифры не только оказались лучше прогнозов, но компания еще и повысила прогноз.

Однако это потребительский сектор, а вот технологическому сектору - лидеру прошлых лет - теперь приходится совсем не сладко. О чем свидетельствует и явное отставание индекса Nasdaq от своих собратьев, так и обвальное падение производителей чипов - AMD и NVIDIA, в судьбу которых вмешалось еще и геополитическое противостояние Китая и США.

Поскольку аналитики и так закладываются на негативные цифры, многое будет зависеть от прогнозов компаний - это будет, пожалуй, главным ориентиром. Однако и в прогнозах позитиву взять пока неоткуда.

Дело в том, что все попытки ФРС победить инфляцию пока ни к чему не приводят, и это при том, что долговые рынки по всему миру уже буквально трещат по швам, а нехватка долларовой ликвидности заставляет центробанки других стран паниковать.

На прошедшей неделе была два негативных сюрприза: сначала вышли официальные данные по инфляции, где так называемая стержневая инфляция - за вычетом волатильных факторов - не дала даже намеков на снижение.

А уже в пятницу всех удивили свежие данные по инфляционным ожиданиям, которые в октябре неожиданно снова начали расти, показав 59,8 пунктов против ожидавшихся 58,8. Вполне возможно, это реакция респондентов на возобновившийся рост цен на бензин - очень мощный психологический фактор для всех американцев.

Таким образом, предстоящие отчеты американских компаний могут стать продолжением одного из самых мрачных и беспросветных периодов для экономики и рынков.

Добавим, что на этой неделе свои финансовые результаты опубликуют такие компании, как Goldman Sachs, Schlumberger, American Express, Verizon Communications, а также Procter & Gamble и Tesla.

Смогут ли они хоть чем то порадовать инвесторов в текущих условиях - большой вопрос.