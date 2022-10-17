«Суровикин — опытный генерал»

Недавно в российском Минобороны произошли серьезные кадровые изменения. Сменились командующие в Западном и Восточном военных округах. Одновременно российское военно-политическое руководство объявило о формировании командования Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции, куда назначили генерала Сергея Суровикина.
О том, как образование новой командной структуры способно повлиять на ход боевых действий, «Эксперт» поговорил с известным военным экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.
Как вы оцениваете назначение Сергея Суровикина командующим объединенной группировки войск на Украине? С вашей точки зрения, обладает ли командир необходимыми навыками и качествами, чтобы переломить ход войны в нашу пользу?
Думаю, для этого Суровикин обладает всеми необходимыми качествами. Он опытный генерал. У него за плечами опыт ведения боевых действий в Чечне, в Сирии. Также он командовал огромным Восточным военным округом и другими округами.
Хотя человеческий фактор всегда играет большую и даже иногда решающую роль в истории, но невозможно одному человеку решить все проблемы на фронтах, если у армии нет соответствующей боевой техники, достаточного количества боеприпасов, есть проблемы со снабжением, не хватает личного состава и разведывательных данных. Наше государство пока не удовлетворяет потребности вооруженных сил всем необходимым.
И все же, учитывая, что Суровикина назначил президент, и он, вероятно, в курсе, что происходит в зоне боевых действий, и какие проблемы там испытывают наши военные, думаю, глава государства окажет содействие новому командующему для успешного завершения военной кампании.
Какая репутация у нового командира в российской армии?
В армии его очень сильно уважают. Он волевой и решительный командир, не боится принимать самостоятельных решений и лично за них отвечать.
На ваш взгляд, опыт, приобретенный Суровикиным в Сирии, может быть полезным на украинском театре боевых действий? Все-таки российскому командиру тогда приходилось воевать с повстанцами и боевиками, а на Украине против него действует регулярная армия.
Это же не калька, когда одно накладывается на другое. Конечно, у него есть соответствующий опыт в руководстве подразделениями и частями. Не забывайте, что он пришел на новую должность, будучи командующим Воздушно-космическими войсками РФ. А это войска, которые подразумевают комплексное решение военных проблем. Туда входит космос, авиация, флот, наземные войска. Так что он владеет всеми необходимыми компетенциями.
Читал такую точку зрения, что первоочередной задачей Суровикина в качестве командующего будет налаживание разведки с тем, чтобы впоследствии интенсифицировать воздушные удары по военным целям Украины. Следовательно, серьезно возрастет роль российских ВВС. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Это американская тактика ведения боевых действий, когда ВВС все разносит в пух и прах, а только потом двигает свои сухопутные войска. Мы так не делаем, мы не штурмуем украинские города, потому что там проживает мирное население. Это для американцев гражданские не представляют никакой ценности. Для нас украинцы – родные братья, мы воюем против воинских частей преступного режима. А мирное население стараемся максимально оберегать и не допускать безосновательной гибели. Мы не будем действовать так, как американцы в Югославии, Ливии или Ираке. Мы так не воюем.
Тогда какие военные задачи поставило руководство перед новым командиром?
Я не сотрудник Генштаба. Я еще в начале назвал задачи, которые будет решать новый командир. У нас очень сильно не хватает людей на фронтах. Не случайно российские власти объявили о мобилизации 300 тысяч человек. Они нужны будут не только на фронте, но и в тылу. Мы освободили четыре больших территориальных субъекта – там нужно налаживать мирную жизнь, защищать от диверсионных террористических атак. Работы у Суровикина будет очень много.
Что означает образование единого командования? Возникнет ли новый принцип управления фронтами?
В первую очередь упростится взаимодействие между фронтами. Между ними должно быть эффективное взаимодействие. Создание объединенного командования существенно ускорит процесс принятия решений на местах и улучшит взаимодействие между родами войск и фронтами. А работа там колоссальная: нужно наладить взаимосвязь с центром, с ЗВО, Черноморским флотом, артиллерией, сухопутными войсками и авиацией.