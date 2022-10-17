«Суровикин — опытный генерал»

Недавно в российском Минобороны произошли серьезные кадровые изменения. Сменились командующие в Западном и Восточном военных округах. Одновременно российское военно-политическое руководство объявило о формировании командования Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции, куда назначили генерала Сергея Суровикина.

О том, как образование новой командной структуры способно повлиять на ход боевых действий, «Эксперт» поговорил с известным военным экспертом, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

Военный обозреватель Виктор Литовкин

Как вы оцениваете назначение Сергея Суровикина командующим объединенной группировки войск на Украине? С вашей точки зрения, обладает ли командир необходимыми навыками и качествами, чтобы переломить ход войны в нашу пользу?

Думаю, для этого Суровикин обладает всеми необходимыми качествами. Он опытный генерал. У него за плечами опыт ведения боевых действий в Чечне, в Сирии. Также он командовал огромным Восточным военным округом и другими округами.

Хотя человеческий фактор всегда играет большую и даже иногда решающую роль в истории, но невозможно одному человеку решить все проблемы на фронтах, если у армии нет соответствующей боевой техники, достаточного количества боеприпасов, есть проблемы со снабжением, не хватает личного состава и разведывательных данных. Наше государство пока не удовлетворяет потребности вооруженных сил всем необходимым.