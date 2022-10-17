ЦБ понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 18 октября официальный курс доллара на уровне 61,7634 рубля, курс евро — на уровне 60,5608 рубля, что более чем на рубль ниже предыдущих показателей. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 15-17 октября, курс доллара понижен на 1,3 рубля (с 63,0558), евро — на 1,9 рубля (с 62,4695). Курс юаня остался без изменений, на уровне 8,6 рубля.

Регулятор также понизил учетные цены на золото ― до 3 275,08 руб./грамм (с 3 341,18 рублей); на серебро ― до 37,26 руб./грамм (с 38,87); на палладий ― до 4 142,25 руб./грамм (с 4 176,22). На платину учетная цена повышена до 1 809,01 руб./грамм (с 1 769,82).

