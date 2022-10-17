Причиной падения Су-34 в жилом квартале Ейска стал двигатель

В результате аварии самолета Су-34 с полным боекомплектом, который около 6 часов вечера упал возле девятиэтажного жилого дома на улице Коммунистической в Ейске, возник сильный пожар. Пострадали, по разным данным, от 15 до 30 квартир. По сообщению Mash, площадь пожара — 2000 квадратных метров. Город находится на берегу Таганрогского залива Азовского моря.

По данным оперштаба Краснодарского края на 21:15 по московскому времени, погибло четыре человека, пострадало — 25. Около 350 человек эвакуированы.

Минобороны РФ подтвердило, что в Ейске при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Летчики катапультировались. По их докладу, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете», — цитирует агентство «Интерфакс» представителя Минобороны РФ.

«Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», — передало вскоре после крушения самолета слова своего собеседника с места событий агентство ТАСС. «Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — написал в своем телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. При этом, как сообщалось, тушение пожара затруднено из-за детонации боеприпасов – пожарные и врачи скорых не могли подобраться к дому.

На место трагедии, по поручению президента России Владимира Путина, вылетели глава Краснодарского края Кондратьев, глава МЧС Куренков и глава Минздрава Мурашко.

