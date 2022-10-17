Власти Киева сообщили о нескольких взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города и о пожаре в нежилом здании; в столице Украины звучит воздушная тревога.

По словам советника министра внутренних дел страны Антона Геращенко, один из взрывов прогремел в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, виден дым над зданием энергетической компании «Укрэнерго», пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В ночь на 17 октября в центральной и южной частях Украины объявили воздушную тревогу, общее число взрывов в центре Киева к утру достигло четырех.

Сообщения о воздушной тревоге появились в Telegram-каналах главы администрации Полтавской области Дмитрия Лунина, главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и властей Одессы.

Массированные удары по объектам украинской инфраструктуры наносятся с 10 октября.