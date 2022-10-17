Врио главы ДНР сообщил об обмене Москвы с Киевом пленными по формуле 110 на 110

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о проходящем 17 октября обмене военнопленными между Россией и Украиной. Москва передает Киеву 110 человек, столько же получит украинская сторона.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее чиновник сообщал, что военнопленные с Донбасса содержатся на Украине в «жутчайших условиях», и подчеркивал, что необходимо добиться освобождения всех взятых в плен Киевом.

В сентябре Денис Пушилин сообщал об обмене пленными с Киевом, в рамках которого Украиной были освобождены 55 человек, а также пророссийский политик Виктор Медведчук. Домой на Украину отправились 215 человек, среди которых были представители украинских националистических батальонов.