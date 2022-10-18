3000 представителей бизнеса в сфере инновационных технологий станут участниками ноябрьской конференции TECH WEEK в Сколково

«Менторская гостиная», HR консультации, Мастермайнд, Практикум, Education day), программы нетворкинга для бизнес-знакомств (Speed networking, Random coffee, TECH баня и AfterParty с приглашенным гостем), а также онлайн-платформа с видеозаписями докладов и презентациями.

В числе спикеров:

Денис Кутергин, основатель сервиса для поиска специалистов YouDo; Гарретт Мартин Джонстон СЕО Epiphany, Purpose-As-A-Service; Алексей Арефьев, директор по продукту more.tv; Ярослав Карасев, директор по проектам GeekBrains; Максим Спиридонов, серийный технологический предприниматель, основатель бизнес-клуба Reforma; Антон Лозин, СEО «Кухни на районе» и другие.

Гость Afterparty — солистка российского рейв-проекта Dead Blonde Арина Буланова.Получила популярность благодаря загруженным в TikTok другим пользователем песням «Мальчик на девятке» и «Бесприданница».

TECH WEEK — это крупнейшая площадка для коммуникаций российского бизнеса и презентации новейших сервисов IT-разработок.

15-17 ноября

Технопарк «Сколково» (Большой бул., 42, стр. 1).

Партнер мобильного приложения конференции

Talent Rocks — digital платформа для онбординга, обучения и внутренних коммуникаций. На одной площадке всё, что нужно L&D: микрообучение, геймификация, внутренняя соцсеть, чаты, расписание и мобильные базы знаний. Talent Rocks комбинирует онлайн и оффлайн, синхронное и асинхронное обучение, самостоятельную работу и сессии с тренером. Подробнее ознакомиться с платформой можно здесь.

При поддержке:

Paygine, HPC-PARK, Ekspa, Рублефф Технолоджи, Marketpapa, Модульбанк, Swedbyte, Smartex, Life Pay, Bahman Media, ЛИИС, Selectel, Novo BI, Westlink, Infobip, IBMM technology, PIX Robotics, WAY2WEI, Сколково FinTechHub, VEZUBR