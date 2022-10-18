«Аэрофлот» наберет 3,5 тыс. пилотов в связи с увеличением авиапарка

Авиакомпании «Аэрофлот» необходимо нанять 3,5 тыс. пилотов для эксплуатации новых самолетов.

Об этом сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, передает «Интерфакс».

«Предполагается, что нам дополнительно потребуется порядка 3,5 тысяч пилотов под увеличение парка за счет отечественных воздушных судов», — сказал Александровский, выступая в Совфеде.

По словам Александровского, за период с января по сентябрь «Аэрофлот» перевез 31,3 млн пассажиров, из них на долю лоукостера «Победа» приходится 8,9 млн человек, на долю авиакомпании «Россия» — 6,5 млн. По итогам девяти месяцев прошлого года группа перевезла 34,1 млн человек. Таким образом, снижение пассажиропотока у «Аэрофлота» составило 8,2%.

В начале сентября «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) подписали соглашение, по которому в 2023-2030 годах перевозчик получит на условиях лизинга 210 самолетов МС-21, 89 лайнеров SSJ-NEW, а также 40 машин Ту-214. Предполагается, что в 2023 году будут поставлены первые два SSJ-NEW, с 2024 года планируется поставка первых шести МС-21 и семи Ту-214. Подписание первых твердых контрактов на поставку самолетов в 2023-2025 годах ожидается уже в 2022-м.

Первый полет SSJ-NEW — полностью импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet — запланирован на весну 2023 года, заявил накануне, 17 октября, вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. Он также заметил, что для сертификационных испытаний самолета изготавливаются как ресурсные, так и летные единицы. Испытания лайнера МС-21, оснащенного российским двигателем ПД-14, по словам министра, идут полным ходом. Глава Минпромторга напомнил, что перед госкорпорацией «Ростех» стоит задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом из отечественных композитов. Также Денис Манутров заметил, что ключевым ориентиром в данном случае является получение сертификата типа в 2024 году. К 2029 году планируемый объем выпуска может составить 72 машины. Российские эксперты считают озвученные зампредом кабмина сроки более, чем реальными. Однако раньше этого времени начала эксплуатации авиаперевозчиками новых воздушных судов указанных типов ждать тоже не стоит. По словам руководителя отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, Superjet New, а также МС-21 вряд ли массово поступят в авиакомпании в следующем году, ведь производители и без того пытаются уложиться в самые сжатые сроки.