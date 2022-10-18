Акции дня: трейдеры ищут спасения в акциях золотодобытчиков

В лидеры торгов вышли акции золотодобывающих компаний по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 18 октября. За день подорожали бумаги компаний «Полюс» (+6,56% до 5703 рублей за штуку), «Селигдар» (+3,42% до 41,5 рублей за штуку), «Полиметалл» (+2,03% до 275,9 рублей за штуку).

«На рынке акций РФ во вторник список лидеров роста без особых новостных поводов возглавил "Полюс", поскольку бумаги золотодобывающих компаний рассматриваются инвесторами как защитный актив. Следом подтянулись бумаги других золотодобытчиков», - отметили эксперты агентства «Интерфакс». С агентством согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,97% до 2032,4 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,16% до 1039,76 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:08 мск составила 89,81 долларов за баррель (-1,98%). Российская валюта укреплялась – 61,57 руб. за доллар.