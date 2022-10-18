Nasdaq: подъем, насильно данный

Сумасшедшие американские горки на фондовом рынке США вчера продолжились. Индекс Nasdaq Composite взлетел на 3,43%, показав лучший результат с 27 июля. Но в пятницу он упал на 3,1%, а днем ранее вырос на 2,2%.

К тому же подскакивал в четверг технологический индекс после того, как с утра обрушился на 3,2%, долетев до минимума с июня 2020 года. Это, по расчетам SentimenTrader, был четвертый по масштабу в истории Nasdaq внутридневной разворот.

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У S&P 500 и Dow динамика была схожей: после падения в пятницу первый вчера прибавил 2,65%, а второй – 1,86%. И все же технологические акции и их индекс – главные герои этого года. Они и рушатся сильнее всех и взлетают резче.

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В понедельник на Nasdaq лидеры роста были похожи на Marathon Digital Holdings – его бумаги вчера прибавили 13,5%, но оказались на 86% ниже пика прошлой осени. Акции этой компании входят в число тех, доля «шортов» по которым особенно велика (по данным FactSet, она составляет 29,37%), и это не совпадение.

Спусковым крючком для роста стали новости, но порохом были короткие позиции. Это норма для «медвежьих ралли» – заметные свежие деньги появятся на рынке позднее (если вообще появятся). Акции же сейчас в основном покупают те, кто покрывает «шорты», и участники срочного рынка, приводящие в равновесие разбалансированные покупкой у публики пут-опционов позиции.

Не ужас-ужас, а просто ужас

Новости были подходящими. С одной стороны, новый министр финансов Великобритании дезавуировал практически все бюджетные и иные планы своего предшественника. Именно они сотрясали британский и мировой рынки в течение последних недель, что едва не обанкротило ряд крупных пенсионных фондов.

Это не решает многих тяжелых проблем британской экономики, но участники рынка готовились вообще к другому. Все ведь могло обернуться совсем плохо, если бы не пятничная отставка: Банк Англии должен был в тот день завершить экстренную программу выкупа гособлигаций. Теперь же утратившие актуальность короткие позиции сокращались, доходности снижались, а акции и фунт стерлингов росли.

И тут выяснилось, что ожидания аналитиков по финансовым результатам в США занижены. Акции Bank of America выросли на 6,1%, хотя прибыль упала за квартал на 8% – ждали худшего. Подорожали и JPMorgan с Wells Fargo, тоже превысившие ожидания. Пошли в рост и другие акции. Такие ралли на покрытии коротких позиций нередко бывают удивительно синхронными – и вчера в какой-то момент росли более 99% акций в S&P 500.

Помимо множества обычных «шортов» на акции, публика делала и другие ставки на падение. Так, по данным Sundial Capital Research, трейдеры, оперирующие мелкими лотами, на прошлой неделе скупили пут-опционы на $19,9 млрд, а колл-опционы – только на $6,5 млрд.

Полис недоступности

Впервые в истории путы на акции, купленные мелкими инвесторами, более чем в 3 раза превысили коллы – это небывалая ставка на падение. В 2009 году, перед началом бычьего рынка было 2-кратное превышение, а в 2002-м на «дне» – еще меньше. Но это напоминает и о том, насколько неудачно публика выбирает время игры на понижение или хеджирования (для последнего путы тоже подходят).

«Все купили страховку после того, как дом сгорел дотла, – цитировало Reuters председателя правления Great Hill Capital Томаса Хейса. – Такие полисы никогда не окупаются. Продавцов не осталось».

И нельзя исключать, что, как это не раз случалось, розничные инвесторы помогут рынку сформировать локальное «дно». О полном переходе власти к быкам до смягчения денежно-кредитной политики ФРС, а также серьезного снижения оценочных коэффициентов акций, говорить не приходится. Но для «медвежьего ралли» условия есть.

«200-недельная скользящая средняя S&P 500 – серьезный уровень поддержки до тех пор, пока компании полностью не признают все потери или официально не наступит рецессия, - написал стратег Morgan Stanley Майк Уилсон клиентам. – Это может занять еще несколько месяцев и привести к техническому росту в краткосрочной перспективе».

Он «не исключает» повышения S&P 500 до 4150 пунктов. Подъем от уровня закрытия понедельника в этом случае составит 12,8%. И это стоит учесть. Хотя бы потому что Майк Уилсон отнюдь не записной оптимист, а, напротив, один из самых известных сейчас медведей на Уолл-стрит.