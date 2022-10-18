Американские ученые повысили летальность коронавируса до 80%

Сотрудники Национальной лаборатории по исследованию перспективных инфекционных заболеваний Бостонского университета создали новую разновидность коронавирусной инфекции, смертоносность которой достигает 80%.

Как сообщает британская Daily Mail, специалисты разработали гибридный вирус, сочетающий «омикрон» и изначальный штамм из китайского города Ухань. Эксперименты на зараженных новым вирусом мышах продемонстрировали уровень смертности в 80%. При этом отмечается, что в группе животных с обычным «омикроном» не погибла ни одна особь.

Издание пишет, что разработка вызвала критику в международных научных кругах. Исследователи из Израиля, Великобритании и США убеждены, что подобные эксперименты — «игра с огнем», так как они могут спровоцировать новую пандемию. Эксперты настаивают, что модификации, направленные на усиление вирусов, недопустимы и их следует запретить на законодательном уровне.

Газета обращает внимание на тот факт, что деятельность по изменениям структуры вирусов в целях усиления их характеристик была запрещена в США с 2014 года, однако после 2017-го ограничения постепенно смягчались. В качестве обоснования для экспериментов американские власти указывали на необходимость «упреждающего прогнозирования возможных новых вспышек инфекций».

Издание отмечает, что помимо лаборатории в Бостоне аналогичные работы ведутся еще в 13 американских исследовательских центрах.