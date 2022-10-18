Число жертв катастрофы с военным самолетом в Ейске увеличилось до 13

Количество погибших в результате крушения военного самолета Су-34 в жилом квартале Ейска возросло до 13 человек, среди них трое несовершеннолетних.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе 3 детей, 19 человек пострадали в результате ЧС», — указывается в пресс-релизе ведомства.

Сообщается, что благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось спасти 68 человек, эвакуированы более 360.

Глава МЧС России Александр Куренков отметил, что пожарные и другие экстренные службы сработали профессионально. «Все принимаемые решения были верными. За три часа с пожаром справились полностью», — заявил глава министерства.

Вечером 17 октября в Ейске (Краснодарский край) упал бомбардировщик Су-34. Летчики успели катапультироваться. По данным Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете воздушного судна. Разлившееся при падении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилой многоэтажный дом, в результате вспыхнул пожар с первого по девятый этаж.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате трагедии всю необходимую помощь. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.