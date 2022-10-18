Девелопер «Самолет» сообщил о планах по запуску собственного цифрового банка

Группа компаний «Самолет» объявила о создании платформы, которая объединит различные клиентские финансовые инструменты, такие как сервисы по оплате ЖКХ и услуг управляющей компании, а также страховые сервисы и решения для аренды квартиры с постепенным выкупом.

Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

«Группа сообщает о старте проекта по запуску собственного цифрового банка. На первом этапе развития проекта создана финтех-платформа, где консолидированы клиентские финансовые инструменты», — говорится в сообщении.

Одним из следующих шагов развития проекта станет получение банковской лицензии, пояснили в пресс-службе ГК.

«Собственная финтех-инфраструктура позволит группе ускорить развитие экосистемы сервисов, объединенных вокруг жилья и ежедневных потребностей человека», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что финтех-направлением в компании будет заниматься новое бизнес-подразделение во главе с Кириллом Гурбановым, который ранее занимал должность руководителя блока цифрового бизнеса МТС Банка. По его словам, отдельные сервисы будут доступны уже в начале следующего года. «Мы планируем запустить первые продукты в начале 2023 года», — цитирует Гурбанова пресс-служба.

Девелоперская группа компаний «Самолет» основана в 2012 году, она входит в перечень системообразующих предприятий экономики РФ. В портфеле ГК 43 проекта, объем строящегося жилья превышает 3 млн кв. м. Выручка компании в первом полугодии 2022 года выросла на 99% г/г и составила 66,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 69%, до 5,3 млрд руб.