En+ Group открыл во Дворце пионеров Красноярска «Мультилаб» для будущих инженеров и «айтишников»

Российский энергетический холдинг En+ Group Олега Дерипаски открыл во Дворце пионеров в Красноярске центр компетенций «Мультилаб». Пространство, оснащенное оборудованием по последнему слову техники, призвано заинтересовать молодежь в инженерных и IT-профессиях.

В «Мультилаб» закупили современные компьютеры, звуковое и видеооборудование, а также все необходимое для изучения робототехники, 3d-моделирования, программирования. Теперь школьники смогут узнавать о современных технологиях не из видеороликов, но и попробовать их на практике.

На базе лаборатории откроют обучение для детей по программам, направленным на освоение современных профессий. В их числе «Молодой инженер», «От чертежа до модели», «Инновации в дизайне», а также проектная школа «Техника, экология, энергетика, наука». Пространство создано в единой дизайн-концепции, подходящей как для командной работы, так и для индивидуального обучения.

Дополнительно будет открыт специальный курс и для педагогов: о цифровизации образования. Кроме того, планируется, что в «Мультилабах» En+ будут постоянно проходить разные события для детей, их родителей и педагогов: такие как хакатоны, научные шоу, лектории и чемпионаты.

На данный момент во Дворце пионеров Красноярска в кружках технической направленности занимается около тысячи детей. Ожидается, что после открытия новой лаборатории число учащихся утроится.

Напомним, что еще два «Мультилаба» En+ в этом октябре открылись в школах Иркутска и Дивногорска. Объем вложений в их создание в компании оценивают в 41 млн рублей.

«Образование в регионах — это то, на что сегодня должен обращать первоочередное внимание работодатель, заинтересованный в долгосрочном успешном развитии. Оно прежде всего связано с молодыми талантливыми кадрами, которые важно привлечь, увлечь и обучить», — прокомментировала проект заместитель генерального директора En+ Group Вера Kурочкина. Проект «Мультилаб» «будет способствовать формированию интереса молодежи к инновациям, науке и творчеству», выразила уверенность она.

Добавим, что En+ Group уже несколько лет развивает систему поддержки талантливой молодёжи в российских регионах, где расположены производственные активы холдинга. В их числе и направление робототехники. Так, в нескольких школах Иркутской области учащиеся 5-9 классов с помощью конструкторов LEGO Education изучают, как работает гидроэлектростанция. Они моделируют строительство гидроэлектростанций и далее всю цепочку, до подачи электричества в жилые дома. Лучшие команды по робототехнике и их учителя ежегодно участвуют в бесплатном образовательном лагере, который En+ Group проводит на Байкале. Холдинг также поддерживает крупнейший профильный фестиваль в Сибири — «РобоСиб», и я на протяжении нескольких лет становится генеральным партнером федерального фестиваля NAUKA 0+.

В партнерстве с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом En+ Group реализует проект «Академия IT». Вуз обучает и ежегодно выпускает «золотую сотню» специалистов по направлениям, связанным с высокими технологиями.

Кроме того, холдинг выплачивает именные стипендии лучшим студентам вузов, которые изучают энергетику, металлургию, теплоэнергетику и теплохимию, а также медицину и педагогику. В этом году личные выплаты будут получать 179 человек.