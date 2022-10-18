Фондовые «медведи» пытаются загнать «быков» в стойло

Рост российских акций продолжился вчера на вечерних торгах. Сегодня на открытии рынка также прокатилась волна покупок, но она стала довольно вялой и быстро сменилась фиксацией прибыли.

Аналитики отмечают, что вчерашнее заявление президента РФ Владимира Путина о скором окончании частичной мобилизации хотя и является позитивным фактором, но его недостаточно для формирования восходящей волны на рынке акций. Нужны какие-то новые позитивные драйверы, а их пока нет.

Внешний фон можно назвать слабо позитивным. Продолжается уверенный рост американских фьючерсов и европейских фондовых индексов. Но нефть при этом стоит около $92 за баррель, и не думая отскакивать вверх после распродаж во второй половине прошлой недели.

Покупкам нефти во многом препятствует Китай, который на неопределенное время отложил публикацию ключевой статистики. Инвесторы не исключают, что сделано это было из-за плохих данных. Следовательно, спрос на топливо может сократиться.

В лидерах снижения сегодня акции черных металлургов, наиболее сильно выросшие вчера. НЛМК и «Северсталь» раскрыли производственные данные по деятельности за 9 месяцев. Показатели оказались неплохими с точки зрения физических объемов производств и продаж. Но финансовое положение крупнейших эмитентов отрасли остается тайной. Аналитики не исключают, что значительная часть экспорта осуществлялась в убыток из-за дорогого рубля. Поэтому некоторые инвесторы решили сегодня зафиксировать вчерашнюю прибыль по металлургам.

В лидерах же роста акции девелоперов, где отыгрывается продление некоторых программ льготной ипотеки.

По окончанию первого часа торгов из наиболее ликвидных акций росли только бумаги «Лукойла». В отсутствие идей для покупок инвесторы обращают внимание на акции, отставшие от рынка. К тому же теплится надежда, что компания все-таки решится выплатить промежуточные дивиденды.

Индекс Мосбиржи скатился в «красную» зону, и сверху вниз приближается к отметке 2000 пунктов. Если рынок не получит порции позитивной информации, или по неведомым пока причинам не начнет расти нефть, то фиксация прибыли по российским акциям продолжится. В этом случае Индекс Мосбиржи уйдет ниже отметки 2000 пунктов и вновь обоснуется в коридоре 1900-2000, который аналитики называют наиболее вероятным диапазоном колебания рынка в ближайшее время.

Однако открывать «шорты» и пытаться заработать на падении котировок рискованно. В ближайшие дни рынок начнет получать дополнительную ликвидность от поступления на счета инвесторов дивидендов по «Газпрому», «Татнефти» и некоторых других компаний. Часть этих средств пойдет на новые покупки акций.

Пара доллар-рубль открыла день «зеленой» часовой свечкой, но очень быстро предложение валюты стало увеличиваться, и курс рубля вернулся в район вчерашнего закрытия. Большинство аналитиков ждет продолжения плавного укрепление рубля на налоговом периоде, не исключая ухода курса в обозримой перспективе чуть ниже 60 руб. за доллар.