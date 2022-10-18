ФСБ за месяц обнаружила более 120 нелегальных оружейников

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией в сентябре обнаружила 123 подпольных оружейника в 45 регионах РФ.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

«Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — говорится в сообщении ЦОС.

Уточняется, что в числе изъятого оружия — противотанковое ружье, автоматический гранатомет, три пулемета, 22 автомата, 11 пистолетов-пулеметов и 170 пистолетов и револьверов, а также 145 винтовок, карабинов и ружей и четыре гранатомета, 123 артиллерийских снаряда и мины, 462 гранаты, 54 детонатора, около 80 кг взрывчатых веществ (порох, тротил) и более 37 тыс. патронов. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.