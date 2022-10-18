Hyundai задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге мощностью более 200 тыс. автомобилей в год

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает вариант продажи своего завода в России.

Как пишет южнокорейская «Тона ильбо» со ссылкой на источники, руководству компании был представлен отчет с прогнозами по развитию бизнеса Hyundai в РФ, в том числе анализ сценария и последствий продажи завода в Санкт-Петербурге (ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ХММР), работавшего с 2010 года.

Идея о продаже актива возникла в связи с невозможностью вести полноценную финансовую деятельность, в частности, из-за сложностей с переводом средств между центральным офисом концерна и его российским филиалом, поясняется в материале. Решение будет принято в ближайшее время, говорится в статье.

В январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках в месяц продавалось по 17 тыс. машин, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, отмечает издание. Завод, мощность которого превышает 200 тыс. автомобилей в год, приостановил выпуск с 1 марта из-за сбоев в поставках комплектующих. Сборка продолжилась на заводе «Автотор» в Калининграде, однако сейчас она прекратилась и там, сообщает газета. При этом компания продолжает выдавать зарплату сотрудникам, а также содержит сам завод, оплачивая налоги и счета за ЖКУ.

Издание подчеркивает, что автоконцерну будет сложно покинуть страну из-за вложенных в развитие бизнеса в РФ средств. Так, в 2020 году Hyundai приобрел бывший завод General Motors в Петербурге (в июне 2022 года СМИ написали, что проект реконструкции завода был заморожен), а в сентябре 2021 года там же был введен в эксплуатацию завод по производству двигателей ООО «Хендэ Виа Рус». Объем инвестиций в проект оценивается почти в 16 млрд руб.