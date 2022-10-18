Интеграция «Квадры» в «Росатом» завершится до конца 2023 года

Компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом») намерена завершить все юридические процедуры по интеграции ПАО «Квадра» в следующем году.

Об этом сообщило корпоративное издание «Страна Росатом».

«Юридические процессы завершатся в конце 2023 года. В управляющей компании структуры сейчас зеркальны, в ней все — сотрудники одновременно РИР и "Квадры", чтобы границы были максимально стерты. Выстроена единая система управления всеми филиалами», — приводятся в материале слова генерального директора РИР и «Квадры» Ксении Сухотиной. По ее словам, при интеграции компании применяется подход Lean Smart, подразумевающий оптимизацию процессов, сокращение издержек, а также избавление от дублирующих функций.

В начале года стало известно, что РИР приобрел 82,47% акций «Квадры» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Сумма сделки не разглашалась; по данным «Интерфакса» она составила примерно 26 млрд руб. В начале марта «Русатом Инфраструктурные решения» выставили обязательное предложение о покупке акций «Квадры», которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР выросла до 95,02%. Сейчас РИР реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров.

ПАО «Квадра» — российская энергетическая компания, созданная в 2005 году в результате реформы РАО «ЕЭС России». Штаб-квартира предприятия находится в Туле. В состав «Квадры» входят 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал/ч. Выручка компании в 2021 году выросла на 10% в сравнении с аналогичным показателем 2020 года (56,63 млрд рублей), и составила 62,26 млрд рублей. Чистая прибыль «Квадры» по итогам прошлого года составила 3,01 млрд рублей, прибыль от продаж — 4,78 млрд.