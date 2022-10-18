«КамАЗ» поставил в Иркутск рекордное количество автобусов «НефАЗ»

Концерн «КамАЗ» поставил в Иркутск последние шесть из сорока автобусов большой вместимости НЕФАЗ-5299-40-52.

Техника, приобретенная в лизинг, поступила в автопарк МУП «Иркутскавтотранс», уточняется в сообщении госкорпорации «Ростех», в которую входит компания-автопроизводитель.

Низкопольные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 пассажировместимостью 105 человек отличаются увеличенным проемом средней двери и просторной накопительной площадкой, отмечается в пресс-релизе. Машины оборудованы системой ECAS, которая позволяет поднимать и опускать кузов, а также регулировать уровень наклона пола для удобства пассажиров при посадке и высадке. Кроме того, автобусы оснащены механической аппарелью для маломобильных пассажиров и местом для крепления инвалидной коляски.

«Обшивка кузова снаружи выполнена из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Внутреннее наполнение также отвечает всем современным требованиям. Автобусы оборудованы удобными поручнями, на которых установлена кнопка вызова водителя. В салоне имеется табло с бегущей строкой. В кабине водителя улучшен обзор за счет установки панорамного стекла, наружные зеркала имеют подогрев и электроуправление», — подчеркивается в сообщении.

В сентябре на городские маршруты Иркутска уже вышли 34 машины НЕФАЗ 5299-40-52, поставленные в конце лета. «Это рекордное число транспорта, полученное "Иркутскавтотрансом" за последние годы», — отмечает пресс-служба «Ростеха».