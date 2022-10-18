Херсонцам пообещали сертификаты на приобретение жилья в любых регионах РФ

Зампред правительства Марат Хуснуллин на пленарном заседании Госдумы предложил выдавать жителям Херсонской области жилищные сертификаты, по которым они смогут приобрести дом или квартиру в любом другом регионе РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин его идею поддержал, поручив профильным комитетам взять этот вопрос на контроль и совместно с Минфином сделать все, чтобы люди смогли выехать из‑под обстрелов и обустроить свою жизнь в других российских регионах, передает пресс-служба Госдумы.

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В начале заседания выступила посетившая не так давно Херсонскую область председатель Комитета по просвещению Ольга Казакова, рассказав, что жители этого региона «говорят о том, что бьют не только по жилым домам, гостиницам, рынкам, но и по мостам, переправам, которыми пользуются люди постоянно». По ее словам, они обращаются к депутатам с просьбами, чтобы им помогли переехать и обустроиться на новом месте.

«Мы предлагаем использовать наработанный у нас в стране опыт: выдавать людям, которые захотят, жилищные сертификаты. Люди смогут переехать в любой регион России, их готовы там принять. По данному сертификату можно будет приобрести дом или квартиру», — заявил Хуснуллин.

Вячеслав Володин подчеркнул необходимость защитить сограждан, проживающих на территории новых субъектов РФ, и вывезти всех желающих из-под непрекращающихся обстрелов.

«Принимается решение взять под контроль Государственной Думы переселение из Херсона жителей. Кто захочет получить жилье в других регионах РФ, сможет это сделать, выехать из‑под обстрелов, которые идут круглосуточно, постоянно со стороны вооруженных сил киевского режима», — заявил председатель Госдумы.

Присутствующий на заседании министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что в текущем и в следующем году необходимые ресурсы для переселения людей из Херсона будут найдены.

