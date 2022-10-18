Среди крупнейших покупателей российской нефти появился новый лидер

В последнее время сменился лидер по росту закупок российской нефти. Сейчас им стала, сообщает Bloomberg, Турция, которая, между прочим, является членом НАТО.

Сейчас тройка главных покупателей нефти из России выглядит следующим образом: Турция, Китай и Индия. Почти вся российская нефть, отправляющаяся морем на танкерах, в документах которых в качестве пункта доставки значатся Порт-Саид, Гибралтар и другие порты, все равно рано или поздно попадает в одну из этих трех стран.

Статья по теме: Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть

До 5 декабря, даты вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть, остается все меньше времени. После 5 декабря вступает в силу запрет на страхование танкеров, перевозящих запретную нефть. Для того, чтобы уложиться в оставшиеся полтора месяца и добраться из, например, балтийских портов Приморск или Усть-Луга до, скажем, восточного побережья Китая, корабли должны выйти в море не позднее 21 октября.

Статья по теме: Белый дом опасается последствий введения «потолка» цен на российскую нефть

Потоки нефти, отправляющейся в КНР, Индию и Турцию, достигли пика – 2,2 млн бар./д. в июне. В последние четыре недели: с 16 сентября до 14 октября эта цифра снизилась приблизительно на 350 тыс. бар./д. Но в это же время поток российской нефти, поступившей в Турцию, достиг годового максимума.

Особенность наблюдений за потоками нефти, доставляемой морем, заключается в том, что о пункте назначения танкера нередко становится известно в самый последний момент. Тоннаж танкеров, находящихся уже в пути, но пункт назначения которых еще неизвестен, составляет 450 тыс. бар./д. Это значит с учетом того, что львиная доля российской нефти все равно так или иначе направляется в Турцию, Китай и Индию, что в последние полтора месяца, оставшиеся до вступления в силу нефтяного эмбарго Евросоюза, поставки российской нефти тройке главных покупателей достигнет годового максимума.

В общей же сложности, утверждает Bloomberg, морской экспорт российской нефти сейчас впервые за пять последних недель превысил 3 млн баррелей в день. В основном, за счет Европы, которая в преддверии эмбарго старается запастись российской нефтью. С 16 сентября по 14 октября европейские страны в среднем получали каждый день 714 тыс. баррелей или на 14% больше (89 тыс. бар./д.). В эту статистику не входит российская нефть, поступившая в Турцию.

Азиатские страны, в основном Китай и Индия, в последнее время несколько снизили закупки российской нефти. В среднем они получали ежедневно с 16 сентября по 14 октября 1,83 млн бар./д. По еще 160 тыс. бар./д. место назначения пока неизвестно. Известно только, что эти танкеры шли в Порт-Саид или Суэцкий канал. Скорее всего, эта нефть в конце концов тоже окажется в Китае и Индии. Остальные пункты назначения – Фуджейра в ОАЭ или Коломбо на Шри-Ланке, но туда российская нефть попадает гораздо реже.

Аналитики Bloomberg подсчитали, что за последнюю неделю, с 7 по 14 октября, объем отправляемой морем российской нефти вырос на 200 тыс. бар./д. или на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В эту неделю в общей сложности 30 танкеров загрузились 22 млн баррелей российской нефти, что на 1,4 млн баррелей больше, чем в предыдущую неделю, и вышли в море. Наибольший рост зафиксирован в Приморске и Усть-Луге.

Выросла за неделю и выручка от продажи нефти – на 9 млн долларов до 134 млн. Цифры получены в результате анализа данных Министерства финансов РФ по таможенным поступлениям. Экспортная пошлина в октябре составляет 6,06 доллара за баррель. В ноябре она, кстати, вновь снизится – до 5,83 доллара за баррель и будет самой низкой с января 2021 года.