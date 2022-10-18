В Харькове, Днепре и Киеве сообщили о взрывах в районе крупных промышленных объектов

В Харькове произошли взрывы, под обстрел попал, предположительно, район одного из промышленных предприятий.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий», — написал в своем Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

О взрывах информируют также власти Кривого Рога; сообщается о серьезных повреждениях объекта энергетической инфраструктуры в Днепропетровске. «Днепр. Два прилета в объект энергетической инфраструктуры. Серьезные повреждения. Больше подробностей позже. Работает ГСЧС», — написал замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Предположительно, речь идет о Приднепровской ТЭЦ — в соцестях появились соответствующие видеокадры.

Также взрывы прозвучали в Николаеве, Житомире и Киеве. Readovka сообщает о поражении киевской ТЭС-6. По всей Украине звучит воздушная тревога, пишут СМИ.

Российские военные начали наносить массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту.