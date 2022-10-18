Минфин объявил о проведении аукционов по размещению ОФЗ на 50 млрд рублей

Минфин РФ 19 октября на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) намерен предложить бумаги с переменным и постоянным купонным доходом в общей сложности на 50 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«Минфин России информирует о проведении 19 октября 2022 года аукционов по размещению: облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29021RMFS (дата погашения 27 ноября 2030 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости; облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS (дата погашения 23 июля 2031 года) в объеме 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — сообщили в Минфине.

Уточняется, что расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

30 сентября ведомство сообщило о планах разместить ОФЗ в четвертом квартале на 150 млрд рублей. Аукционы были запланированы на каждую среду с 5 октября до 21 декабря.

В третьем квартале Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД с датой погашения 23 июля 2031 года номинальной стоимостью 10 млрд рублей на торгах, прошедших 14 сентября. Следующие аукционы 21 сентября были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. От аукционов, запланированных на 28 сентября, Минфин отказался, объяснив это возросшей волатильностью на финансовых рынках. Аукционы 5 и 12 октября были отменены по той же причине.

