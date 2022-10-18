Минобороны сообщило об успешном поражении объектов критической инфраструктуры на Украине

Минобороны на брифинге 18 октября сообщило, что в течение суток ВС РФ продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все назначенные объекты успешно поражены.

Поимо этого, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены пункт управления объединённой группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра».

Также поражены 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132 районах. В районе населённого пункта Кисловка (Харьковская область) российскими ВС сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. В результате противник был отброшен на исходные позиции, его потери на данном направлении составили более 60 военнослужащих, 1 танк, 3 боевые бронированные машины и 2 пикапа.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населённого пункта Брускинское (Херсонская область). За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 1 танк, 8 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

На Краснолиманском направлении в результате нанесения огневого поражения по выдвигавшимся штурмовым группам 71-й егерской, 80-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад украинской армии в районах населённых пунктов Стельмаховка и Розовка (ЛНР), Карповка и Ивановка (ДНР) сорваны попытки переправы противника через реку Жеребец.

В результате уничтожено 46 украинских военнослужащих, 2 бронетранспортера, 6 боевых бронированных машин и 2 пикапа с крупнокалиберными пулемётами.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение 2-м артиллерийским батареям ВСУ в районах населённых пунктов Трифоновка и Новониколаевка (Херсонская область), а также взводу американских РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Дробышево (ДНР). В районах населённых пунктов Новоивановка (Николаевская область), Одноробовка (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожены 3 склада боеприпасов

В районах населённых пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар (ДНР) уничтожены 3 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США. В районе населенного пункта Палиевка Одесская область) уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины. В районе населённого пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Как ранее писал «Эксперт», в офисе президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшних утренних ударов по объектам инфраструктуры заявили о критической ситуации с энергетикой по всей стране.

Напомним, утром 18 октября стало известно о серьёзных повреждениях инфраструктурных объектов в Днепропетровске, Житомире, Харькове, Николаеве и Киеве. Известно, что в столице Украине была поражена ТЭС-6.

Всего с 10 октября, по словам президента «незалежной» Владимира Зеленский, уже 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.