Нацбанк Белоруссии объяснил большой разрыв при покупке и продаже российского рубля

Зампред правления Национального банка Белоруссии Дмитрий Калечиц объяснил большой разрыв в курсах покупки и продажи российского рубля действиями банков, выстраивающими «свои стратегии с разными типами клиентов». Об этом он заявил журналистам в кулуарах международного форума по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2022», передает агентство БелТА.

Статья по теме: Делягин обратил внимание на странный курс обмена валют в офисе банка

«Это вопросы устойчивости финансового сектора и соответствующей стратегии развития банков. Разрыв в курсах покупки и продажи связан с курсовой политикой, которую устанавливают банки в рамках взаимодействия с клиентами. Они видят те потоки, которые для них являются наиболее выгодными с точки зрения банковской деятельности, с точки зрения движения активов и пассивов, выстраивания своей стратегии с разными типами клиентов», — заявил Калечиц.

При этом он затруднился сказать, когда этот разрыв может сократиться.

В пунктах обмена валют в Минске разница между покупкой и продажей российского рубля составляет около 1 белорусского рубля (24,5 российского). И такая ситуация наблюдается с весны текущего года, уточняет Sputnik Беларусь. По данным на 18 октября, сдать российские рубли в обменниках можно не дороже 3,1 белорусского за сотню. Но чтобы купить, нужно отдать чуть больше 4 рублей за 100 российских.

