Нефть Brent рухнула ниже $90 за баррель

Во вторник котировки нефти Brent упали на 3,5% и достигли $88,77 за баррель. Это минимум с 3 октября, когда цены на слухах о предстоящем решении ОПЕК+ сократить добычу быстро шли вниз. С 4 октября это первый случай, когда Brent опустилась ниже отметки $90 за баррель.

Техасская WTI подешевела на 4,1% до $81,3 за баррель. Она обновила минимум со 2 октября.