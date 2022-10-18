Нефть Brent рухнула ниже $90 за баррель

Во вторник котировки нефти Brent упали на 3,5% и достигли $88,77 за баррель. Это минимум с 3 октября, когда цены на слухах о предстоящем решении ОПЕК+ сократить добычу быстро шли вниз. С 4 октября это первый случай, когда Brent опустилась ниже отметки $90 за баррель.
Техасская WTI подешевела на 4,1% до $81,3 за баррель. Она обновила минимум со 2 октября.
На трейдеров повлияла перспектива появления на рынке дополнительного объема нефти из стратегического резерва США. Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, администрация Байдена планирует такие продажи в попытке снизить цены на топливо перед выборами в Конгресс в следующем месяце.
По его данным, речь идет о 14 млн баррелей. В свою очередь Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с вопросом, сообщает, что обсуждаются цифры от 10 до 15 млн баррелей нефти.
При этом администрация Байдена все еще взвешивает возможность введения ограничений на экспорт топлива. Противники такого шага говорят, что это усугубит энергетический кризис в Европе, но не поможет в борьбе с ростом цен в США.