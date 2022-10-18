США хотят залить рынок нефтью, но не могут

Запасы нефти в Стратегическом нефтяном запасе США (SPR) находятся сейчас на минимальном уровне за последние 40 лет. Тем не менее, Белый дом, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, планирует уменьшить запасы еще на 10-15 млн баррелей. Во всем виноваты приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс, до которых остались всего лишь три недели, и вновь начавшие, как всегда, очень некстати расти цены на бензин и другие виды горючего после недавнего решения ОПЕК+ о резком снижении добычи нефти.
Ни для кого не секрет, что главная причина распечатывания SPR, что в общем-то положено делать лишь в самых крайних случаях, к которым выборы несмотря на всю их важность все же не относятся, это рост цен на бензин и дизельное топливо. Однако у многих специалистов сейчас существуют серьезные сомнения, что администрации президента удастся его остановить. Любопытно, что, как рассказала CNBC эксперт Energy Aspects Амрита Сен, Белый дом хотел залить рынок 100 млн баррелей нефти из Резерва. Она, кстати, подчеркнула, что сейчас SPR используется для снижения цен на автозаправках, т.е. совсем не для того, для чего он изначально предназначался.
Одновременно с намерением в очередной раз распечатать SPR администрация Белого дома ведет переговоры с нефтяными компаниями, очевидно, об увеличении добычи нефти. Правительство хочет создать повышенный спрос в долгосрочной перспективе.
Переговоры посвящены не только планируемым в будущем открытиям Резерва, но и пополнению сильно снизившихся запасов нефти в них. Когда Джо Байден пришел к власти в январе прошлого года в SPR находились 640 млн баррелей нефти, сейчас же в них осталось лишь 450 млн баррелей, т.е. на 42% меньше, чем было при Трампе. Так мало нефти в Резерве не было уже как минимум 40 лет.
Львиная доля снижения произошла в текущем году после того, как президент Байден объявил о выбросе на рынок 180 млн баррелей нефти для снижения цен на автозаправках. Нефть предполагалось выбрасывать по миллиону баррелей в течение 6 месяцев. Кстати, по информации одного из источников агентства Reuters Белый дом мог тайно продать еще 40 млн баррелей.
«У администрации маленькое окно для того, чтобы попытаться сбить цены на бензин до промежуточных выборов или хотя бы показать всем, что они пытаются это сделать,- сообщил Reuters один из его источников.- Белому дому не понравился бензин по цене 4 доллара за галлон. Поэтому он сейчас и дает сигналы, что опять попытается помешать этому».
Средняя цена галлона бензина в США в понедельник, 17 октября, была 3,888 доллара. Неделю назад она составляла 3,919 доллара, но месяц назад была ниже – 3,682 доллара за галлон.