США хотят залить рынок нефтью, но не могут

Запасы нефти в Стратегическом нефтяном запасе США (SPR) находятся сейчас на минимальном уровне за последние 40 лет. Тем не менее, Белый дом, как сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимный источник, планирует уменьшить запасы еще на 10-15 млн баррелей. Во всем виноваты приближающиеся промежуточные выборы в Конгресс, до которых остались всего лишь три недели, и вновь начавшие, как всегда, очень некстати расти цены на бензин и другие виды горючего после недавнего решения ОПЕК+ о резком снижении добычи нефти.

Ни для кого не секрет, что главная причина распечатывания SPR, что в общем-то положено делать лишь в самых крайних случаях, к которым выборы несмотря на всю их важность все же не относятся, это рост цен на бензин и дизельное топливо. Однако у многих специалистов сейчас существуют серьезные сомнения, что администрации президента удастся его остановить. Любопытно, что, как рассказала CNBC эксперт Energy Aspects Амрита Сен, Белый дом хотел залить рынок 100 млн баррелей нефти из Резерва. Она, кстати, подчеркнула, что сейчас SPR используется для снижения цен на автозаправках, т.е. совсем не для того, для чего он изначально предназначался.