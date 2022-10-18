Основной версией ЧП с самолетом в Ейске назвали техническую неисправность

Следственный комитет РФ рассматривает в качестве главной версии катастрофы с бомбардировщиком Су-34 в Ейске неисправность техники.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — указывается в сообщении.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета бомбардировщика, а также документацию. Допрашиваются летчики и сотрудники аэродрома, с места трагедии изъяты бортовые самописцы.

Напомним, вечером 17 октября в Ейске произошло крушение бомбардировщика Су-34, в результате которого загорелся жилой многоэтажный дом. Погибли 13 человек, в том числе трое детей. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате трагедии всю необходимую помощь. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.