Россиянам прочат рост доходов

К 2024 году будет пройдена фаза структурной трансформации экономики, и Россия выйдет на устойчивый экономический рост. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, добавив, что реальные денежные доходы населения восстановятся уже в следующем году.

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Такие параметры заложены в сценарий социально-экономического развития страны, который положен в основу бюджета на ближайшие три года. Прогноз бюджета при этом учитывает то, что текущая ситуация в мировой экономике продолжает оставаться неустойчивой, сохраняются высокие цены, в том числе на природные ресурсы и продовольствие на мировых товарных рынках, ускоряется инфляция в развитых странах.

Переход к росту возможен при устранении рисков

«При подготовке сценария мы также учли те вызовы, с которыми столкнулась российская экономика: нарушение в цепочках поставок, риски ввода новых санкций и ужесточение действующих, — цитирует Максима Решетникова ТАСС. — При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, и он будет на 10-15% крепче, чем в среднем за предыдущую пятилетку».

Министр также не изменил прогноз по инфляции по итогам 2022 года, озвученный ранее. Этот показатель составит 12,4%, что существенно ниже пикового уровня. В 2023 году она снизится до 5,5%, а затем выйдет на целевые 4%.

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«ВВП в этом году также сократился, но в 2024 году начнется его рост, в первую очередь за счет того, что уже в следующем году восстановятся реальные денежные доходы населения. Средний рост реальных заработных плат ожидается на уровне 2,8% за период 2023-2025 годов, — пояснил Максим Решетников. — При этом безработица составит чуть более 4% с некоторым дисбалансом по регионам».

Реальные доходы населения завязаны на факторах деловой активности в стране и волатильности самой инфляции, отметил, комментируя заявления министра эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Пока экономика проходит сложный, но необходимый путь трансформации в условиях агрессивных санкций, доходы закономерно снижаются. Но на горизонте двух лет адаптация должна завершиться, а реальные доходы при относительно сильном рубле и подавленной инфляции действительно могут начать восстанавливаться с опережением, то есть до 2024 года, поделился аналитик с «Экспертом» своим видением ситуации.

Переход к фазе устойчивого экономического роста в 2023 году действительно возможен, согласился с коллегой и главный аналитик ПСБ Денис Попов. «Несмотря на то что мы прогнозируем в следующем году спад реального ВВП на уровне -0,5% год к году (прогноз МЭР -0,8%), уже с середины года мы ждем переход к устойчивому восстановительному росту экономики», — сообщил он «Эксперту».

Однако, по его мнению, процесс структурной трансформации отечественной экономики так быстро завершен не будет. Это долгосрочный стратегический вектор развития российской экономической системы, который неизбежно будет продолжен, а его результатом станет укрепление технологического и финансового суверенитета России.

Прогноз динамики реальных доходов населения в 2023 году (в ПСБ прогнозируют околонулевую динамику), зависит от степени реализации инфляционных рисков, указал Денис Попов. «Наши текущие оценки более консервативны, чем прогноз МЭР. Мы допускаем усиление инфляции с середины 2023 года и прогнозируем ее более высокий уровень на конец года (7,5% г/г, против 5,5% г/г у МЭР)», — подчеркнул эксперт.

Причинами более сильной инфляции, считает аналитик, могут стать слабый сельскохозяйственный сезон, более быстрый рост денежного предложения, за счет ускоренной дедолларизации экономики и бюджетного стимулирования, ослабление курса рубля и так далее. Впрочем, при устранении инфляционных рисков реальные располагаемые доходы действительно могут показать рост уже в 2023 году.

Увеличение выплат не означает рост доходов

Похвально, что правительство всё ещё сохраняет интерес к доходам населения. Однако номинальное увеличение выплат ещё не означает реальный рост доходов, заявил «Эксперту» ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Напомним, что согласно данным Минэкономразвития, внеплановое повышение пенсий и прожиточного минимума на 10% и введение пособий для семей с детьми увеличат доходы населения на 1,5 трлн рублей в 2023 году.

Между тем, считает Андрей Кочетков, если мы учтём показатель инфляции, включая рост расходов на ЖКХ и продовольствие, то никакого реального роста всё ещё не будет. Увеличение реальных доходов наблюдается лишь при условии роста экономики и увеличения денежных поступлений населения, опережающих рост цен, или расходов. Сегодня мы пока не можем уверенно говорить, что в 2023 году эти условия будут соблюдены. Рост социальных выплат при одновременном сохранении высокой инфляции лишь не позволяет доходам упасть более быстрыми темпами.

Впрочем, справедливости ради, стоит обратить внимание на некоторые особенности сложившейся экономической ситуации. Эксперт полагает, что ход ряда иностранных фирм и одновременный переезд существенного числа граждан в другие страны создаёт пустоты в экономике, которые будет заполнять отечественный бизнес, или компании из других стран. Дефицит рабочей силы в России наблюдался почти всегда. Соответственно, конкуренция за квалифицированных работников может обусловить повышение зарплатных предложений. Однако это означает лишь то, что рост доходов способен проявить себя, но будет он весьма неравномерным.

Фактически, главным инструментом борьбы за доходы населения становится инфляция, указал Андрей Кочетков. Простое повышение выплат само по себе не даёт никакого эффекта, если эти дополнительные средства немедленно съедаются ростом цен на товары повседневного потребления. Кстати, инфляция также распределяется неравномерно. Если в товарной сфере цены повышаются неуклонно, то в сферах доходов некоторых категорий граждан можно наблюдать снижение ценового давления. В частности, на таких крупных рынках аренды жилья, как Москва и Санкт-Петербург, отмечается резкое падение спроса. Соответственно, данный источник доходов вряд ли можно занести в актив, хотя падение арендной платы может положительно сказаться на арендаторах.

Однако в пользу версии Минэкономразвития может сыграть низкая база 2022 года. В условиях экономической неопределённости компании придерживали премиальные выплаты, а то и снижали зарплаты. Соответственно, нормализация в этой сфере также позволит улучшить ситуацию с реальными доходами в 2023 году.

Ещё одним фактором увеличения доходов может стать фондовый рынок, добавил Андрей Кочетков. В 2022 году многие компании придержали выплаты дивидендов, а в некоторых случаях их заблокировало само государство. 2021 год оказался лучшим по дивидендной доходности за последнее десятилетие, но в 2022 году ситуация резко ухудшилась. Соответственно, нормализация в этой сфере может дополнительно предоставить населению доход, сравнимый с увеличением социальных выплат. Пусть подобный источник не является основным, или важным, для подавляющего большинства граждан, но он всё же обеспечивает некоторый объём наполнения экономики деньгами.

В итоге пока слабо верится в прогнозы Минэкономразвития о росте доходов населения, если речь идёт об их реальном объёме, а не номинальном, резюмировал Андрей Кочетков. С другой стороны, если правительство не начнёт портить макроэкономическую картину искусственным ослаблением рубля и разгоном инфляции, то увеличение доходов всё же может состояться, хотя и распределится по социальным группам неравномерно.