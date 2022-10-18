Россияне стали больше тратить на повседневные нужды

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 10 по 16 октября выросли по сравнению с предшествующей неделей на 5,3%, до 5 737 рублей. До такого уровня показатель не поднимался с марта текущего года. При этом размер среднего чека увеличился только на 13 рублей, до 677 рублей.

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«В период с 10 по 16 октября средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 5,3%. Индекс недельных расходов составил 5737 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 11%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2%. Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 5,6%», — говорится в исследовании.

Согласно данным Ромир, пикового значения недельные расходы россиян достигли с 28 февраля по 6 марта (6 978 рублей), резко увеличившись на 20,4% или 1 182 рубля. Средний чек в тот период составлял 777 рублей (+11,6%).

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

