ЦБ разъяснил, в каких случаях мобилизованным предпринимателям предоставят кредитные каникулы

Госдума приняла два закона, направленные на поддержку мобилизованных предпринимателей, в частности, по предоставлению им кредитных каникул и дающий право передавать на время службы свои организации в доверительное управление. При этом в ЦБ уточнили, что право приостановить платежи по кредитам и займам получат не все мобилизованные бизнесмены.

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«Право приостановить платежи по кредитам и займам для бизнеса получат мобилизованные владельцы ООО, если они являются единственными учредителями обществ и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Еще одно условие: сведения об учредителе и руководителе в ЕГРЮЛ не менялись после 21 сентября 2022 года», — пояснили в Центробанке.

Подать требование о предоставлении кредитных каникул может как сам учредитель ООО, так и человек, действующий по его доверенности. Льготный период может наступить как со дня обращения, так и с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября. Отсрочку можно получить по любым кредитам и займам, которые были оформлены на ООО до мобилизации учредителя, уточнили в ЦБ.

Предпринимателей также предупредили, что во время каникул проценты за пользование кредитом будут начисляться по ставке, определенной договором. После его окончания начисленные, но не уплаченные проценты включат в сумму основного долга, а срок кредита или займа продлят таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.

В Центробанке указали также на ряд уточнений, внесенных в порядок предоставления кредитных каникул всем участникам СВО. Согласно им, после окончания мобилизации или участия заемщика в СВО срок кредитных каникул продлевается на 90 дней (а не на 30). Этот срок может быть продлен на период, пока участник СВО признан безвестно отсутствующим, а также на время его нахождения на лечении в стационаре больниц, госпиталей и других медорганизаций.

Кроме того, правительство РФ получило право ограничить максимальный размер кредита или займа на предпринимательские цели, который подлежит списанию, если военнослужащий — индивидуальный предприниматель погиб или получил инвалидность I группы. Также немного изменился порядок подтверждения права на кредитные каникулы — кредитор может запросить информацию о мобилизации заемщика или его участии в СВО в Федеральной налоговой службе, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны (эта норма вступит в силу с 23 ноября).

Второй закон, принятый 18 октября сразу в трех чтениях, позволит мобилизованным ИП и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется, сообщили в пресс-службе Госдумы.

«Защищая безопасность нашей страны, мобилизованные должны быть уверены: их семьи не бросят, а бизнес сможет продолжить свою работу. Сегодня примерно 35% (797 тыс.) от зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства — организации с единственным владельцем-мужчиной в возрасте 18–60 лет, который одновременно выполняет функции единоличного исполнительного органа», — уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

