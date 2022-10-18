У рынка угля открылось второе дыхание

Непосредственно перед введением запрета на импорт угля из России ввоз этого вида топлива в Евросоюз резко вырос. Европейцам приходится переориентировать спрос на другие направления — в частности, Казахстан, Колумбию и ЮАР. Сейчас цены на уголь в ожидании падения спроса снижаются, однако это вряд ли превратится в устойчивую тенденцию.

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Во вторник, 18 октября, декабрьский фьючерс на эталонный австралийский уголь в порту Ньюкасл (ICE Newcastle Coal LQZ22) демонстрирует негативную динамику, снижаясь на 0,5% — с 397 до 395 долл. за тонну, отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Таким образом продолжается падение цен, которое началось еще во второй половине сентября и к текущему моменту составляет 10,8%.

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Между тем, согласно данным Еврокомиссии (ЕК) о ситуации на энергетическом рынке Европы во втором квартале 2022 года, страны региона во втором квартале 2022 года — до начала действия запрета на поставку угля из РФ в ЕС — импортировали 60% этого топлива для своих электростанций из России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный доклад, в этот период Россия заняла максимальную долю рынка по сравнению с другими поставщиками.

«Важно отметить, что Россия является третьим по величине экспортером угля на мировой рынок и исторически наиболее значимым экспортером угля в Европу. В апреле ЕС принял новый пакет санкций против РФ, запретив импорт угля, твердого ископаемого топлива и ряда промышленных товаров. В результате импорт угля из России прекратился с 10 августа», — говорится в отчете.

Как отметили в Еврокомиссии, в предыдущие месяцы поставщики занимались поиском альтернатив для замены российского угля. Цены могут вырасти еще больше в предстоящий зимний период — в результате роста спроса на уголь для производства электроэнергии. Спотовые цены на уголь во втором квартале 2022 года достигли нового пика, подскочив до 411 евро за тонну.

Ситуация на рынке на фоне событий на Украине, говорится в отчете, может стать переломным моментом в распределении импорта угля в ЕС, поскольку высокий спрос и цены способны заставить других поставщиков активизироваться на европейском направлении. Еврокомиссия регистрирует рост импорта угля из Казахстана, Колумбии, ЮАР. В то же время объемы импорта газа из США упали.

Без угля не получится

Повышение спроса на уголь в Европе ЕК объясняет слишком высокими ценами на природный газ, из-за чего многие страны начали увеличивать долю производства электричества на угольных ТЭС. Причем, даже с учетом дороговизны квот на углеродные выбросы, переход с газа на уголь все равно оказывается выгодным. В июне часть членов ЕС сообщили о решении расширить использование угольных ТЭС. В отчете отмечается, что Германия возвращает в эксплуатацию резервные угольные станции мощностью до 10 ГВт, в Нидерландах отменены ограничения на производство электричества с использованием угля.

В этой ситуации, как уже писал «Эксперт», ограничительные меры стран ЕС против России рикошетом ударили по ним самим: уголь, призванный временно заменить газ из РФ, уверенно дорожает. Российские же компании экспорт снижать не собираются — они просто находят других покупателей.

По информации Олега Белозёрова, возглавляющего РЖД, до конца 2022 года более 56 млн тонн угля, добытого в Кузбассе, будет отправлено в восточном направлении. Впрочем, это на 7 млн тонн меньше, чем планировалось ранее. Только из одной Кемеровской области, количество вывозимого угля сократилось более чем на 12%, не достигнув 30 млн тонн. И это в ситуации, когда Владимир Путин потребовал увеличить экспорт угля на 30%, ежегодно добавляя к общему объёму не менее 5 млн тонн.

По мнению экспертов, в ближайшее время не стоит ожидать серьёзного улучшения ситуации с экспортом каменного угля из России. Дело в том, что так называемый Восточный полигон нуждается в серьёзной модернизации. Сейчас он не рассчитан на отправку таких объёмов угля. Чтобы обеспечить необходимые объёмы поставок, придётся серьёзно вложиться в угольную инфраструктуру.

По словам замглавы правительства РФ Александра Новака, свои потери угольные компании смогли частично компенсировать за счёт поставок продукции на внутренний российский рынок. На этом фоне механизм экспортной пошлины на уголь вряд ли будет задействован в 2023 году, но при благоприятной конъюнктуре это возможно, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Как отмечает Алексей Федоров, падение цен началось сразу после смягчения санкционных ограничений в отношении российского угля 22 сентября. Видимо рынок считает, что разрешение Еврокомиссии на транспортировку угля из России в третьи страны не будет ограничено формальными определениями опубликованного документа, а будет использоваться странами ЕС и для пополнения своих запасов.

На это намекают действия Германии, которая в срочном порядке пытается вернуть в строй резервные мощности угольных станций, и Нидерландов, снявших ограничения на производство электроэнергии с использованием угля. А также Польши, которой из-за демонстративного отказа от поставок из России в очередной раз приходится вводить «потолок цен» на уголь для внутренних потребителей.

С учетом резкого сокращения инфраструктурных возможностей по поставке российского газа в Европу, найти замену еще и углю из России, на который приходилось более 60% европейского импорта, в условиях сохранения напряженной ситуации на энергетическом рынке будет очень непросто, уверен Алексей Федоров.

И снова рецессия против спроса

Несмотря на начавшееся после смягчения санкций снижение биржевых цен на уголь, для российских производителей это позитивная новость, которая уже приводит к сжатию дисконта на уголь из России: с августа он подорожал почти на 20%, несмотря на общую негативную динамику.

Некоторый подскок цен на декабрьский фьючерс эталонного австралийского угля произошел на прошлой неделе, с 10 по 12 октября угольные котировки подскочили на 6,8%, с 377 до 403 долл. тонну, указывает Алексей Федоров. Это в очередной раз показывает, что отказ Европы от поставок из России несет дополнительные риски. Потоки угля из Южной Африки, на которую европейским странам пришлось переориентироваться после введения эмбарго, упали в начале октября до минимального за год значения из-за забастовок местных рабочих, требующих повышения заработной платы.

Сейчас, отмечает эксперт, сложно сказать, как долго сохранится этот поддерживающий угольные котировки фактор. Пока забастовки продолжаются цены на эталонный австралийский уголь могут удерживаться в диапазоне 385-400 долл. за тонну. Но как только они завершатся, снижение цен, начавшееся 22 сентября, под влиянием смягчения европейских санкций на российский уголь, а также усиливающихся рецессионных настроений, продолжится.

Возможно, именно негативные ожидания в отношении динамики мировой экономики в 2023 году и, как следствие, снижение цен на энергетические товары, подтолкнули министра финансов России Антона Силуанова к заявлению о том, что экспортные пошлины на уголь в 2023 году, скорее всего, не будут задействованы. Российская угольная отрасль и так серьезно пострадала в этом году.

Ближайшей локальной целью для цен на уголь, считает Федоров, выступает минимум, который был отмечен 10 октября — 377 долл. за тонну эталонного австралийского угля. И, возможно, она будет достигнута уже к концу этой недели. Далее при пробое этого уровня стоит ожидать более глубокого падения — в диапазон 320-350 долл. за тонну в ноябре.

Энергетический голод — не тетка

Так или иначе, но в эпоху мирового энергетического кризиса рынок угля получил второе дыхание, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Испытывая энергетический голод, потребители вспомнили о самом распространенном и доступном энергоресурсе, от использования которого отказывались в последние годы. В результате по итогам 2021 года мировое производство угля выросло на 5,6% г/г, а мировое потребление — на 6% г/г. МЭА сообщило, что вопреки усилиям по снижению выбросов в экономике и переходу на более чистые энергоносители, дефицит энергоносителей вынуждает использовать наиболее доступные.

В результате среднегодовая стоимость энергетического угля в 2021 году выросла в 2,3 раза — до 118,1 долл./тонна, в 2022 году — в 2,5 раза, до 292,2 долл./тонна, что является максимальным значением за последние годы, подсчитала аналитик. В июле 2022 года цены на энергетический уголь достигли максимума — 383,1 долл./тонна под влиянием общего роста цен на энергоносители и увеличения замещающего спроса на уголь.

В течение августа-октября наблюдается снижение цен в корреляции с падением цен на общем рынке энергоносителей (нефть, газ и проч.). Рынок также периодически подвержен влиянию краткосрочных факторов — например, неблагоприятных погодных условий в Австралии или Европе, затрудняющих перевозку угля. Протекционистские меры тоже оказывают существенное влияние на динамику цен: Китай запретил ввоз угля из Австралии, ЕС с августа 2022 года запретил импорт угля из России. Это приводит к переориентации торговых потоков, удлинению логистики и в итоге к росту цен.

До конца 2022 года, ожидает Лукичева, цены на энергетический уголь могут оставаться под давлением, однако возврата к значениям прошлых лет пока не ожидается. Согласно ряду прогнозов, среднегодовая стоимость энергетического угля в 2022 году может находиться на уровне 334-364 долл./тонна, в 2023 году — 287-306 долл./тонна.