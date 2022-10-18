В индийской ONGC заявили, что рассчитывают сохранить долю в проекте «Сахалин-1»

Корпорация Oil and Natural Gas Corp (ONGC) планирует получить долю в ООО «Сахалин-1» — новом операторе реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта «Сахалин-1».

Об этом пишет The Times of India со ссылкой на источники.

Ранее индийская компания владела в СРП-проекте 20-процентной долей через свою дочернюю ONGC Videsh. По словам одного из собеседников издания, ONGC Videsh намерена «защищать свою долю в этом проекте». Отмечается, что на «Сахалин-1» приходилась примерно четверть доказанных запасов компании, составлявших 124,7 млн тонн по состоянию на конец марта 2022 года.

Сообщается, что ONGC рассмотрит возможность приобретения дополнительной доли в проекте, если это будет иметь коммерческий смысл.

Японская SODECO, еще один участник «Сахалина 1», пока не приняла решения относительно дальнейшего участия в проекте и планирует это сделать до 12 ноября.

В июле ONGC Videsh Ltd заявляла о готовности расширить свое участие в проекте «Сахалин-1» после выхода из него ExxonMobil.

Проект «Сахалин-1» реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Оператором проекта с долей 30% являлась Exxon Neftegas Ltd (дочерняя компания ExxonMobil), у «Роснефти» — 20%, у японской Sodeco — 30%, у ONGC — 20%.

В апреле Exxon Neftegas Ltd объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте В мае добыча упала до 10 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 220 тыс. б/с ранее. В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав компании по СРП-проекту «Сахалин-1» неназванной третьей стороне. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из «недружественных» стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в «Сахалине-1»; 7 октября президент подписал указ «О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО «Сахалин-1», единоличным исполнительным органом которого является АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», которому перейдет 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% получит АО «РН-Астра». Зарубежные компании должны подтвердить согласие не получение пропорциональных долей в новом операторе в течение месяца.

После создания нового оператора проекта Exxon Mobil заявила, что полностью покидает Россию.

В «Сахалин-1» входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Общие запасы оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи нефти составляет 11,3 млн тонн.