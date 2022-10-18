В офисе Зеленского сообщили о критической ситуации с энергетикой на Украине

В офисе президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшних утренних ударов по объектам инфраструктуры заявили о критической ситуации с энергетикой по всей стране.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого», – цитирует Кирилла Тимошенко – заместителя главы офиса РИА Новости.

В свою очередь исполнительный директор украинской компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил о попаданиях российских боеприпасов сразу в две теплоэлектростанции.

По его словам, разрушения значительные, разрушениям подверглись объекты, которые критические для функционирования всех украинских станций, без них они не могут работать нормально. Он также рассказал, что в настоящее время проходит инспекция, а в некоторых частях продолжается тушение огня.

«В любом случае после таких обстрелов подобные объекты едва ли удастся быстро восстановить. Некоторые из них подвергаются обстрелам по два-четыре раза подряд. Потому что невозможно быстро разрушить энергосистему. Она строилась при Советском Союзе, имела многоуровневую защиту от подобных ситуаций, чтобы ее разрушить, нужно знать, куда бить и бить системно», – резюмировал Сахарук.

Ранее «Эксперт» сообщал о серьезных повреждениях инфраструктурных объектов в Днепропетровске и Житомире. В Харькове под удар попало одно из промышленных предприятий. Также взрывы прозвучали сегодня утром в Николаеве и Киеве. В частности, известно о поражении киевской ТЭС-6.

Всего с 10 октября, как написал сегодня в соцсетях Зеленский, 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

По мнению бывшего заместителя главы МЧС РФ, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники Михаила Фалеева, продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима, а также осложнит управление государством.