В ООН признали преступления ВСУ против российских военнопленных

Военнослужащие ВСУ совершили минимум два военных преступления в отношении российских пленных. Это следует из доклада, который опубликовала Комиссия СПЧ ООН по расследованию событий на Украине, передаёт РИА Новости.

В документе, в частности, говорится, что Комиссия задокументировала два случая, когда ВСУ стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат ВС РФ, что является военными преступлениями.

Первый случай произошёл в селе Малая Рогань (Харьковская область) ориентировочно в период с 24 по 26 марта. Там украинские боевики преднамеренно прострелили ноги трём российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом винтовки.

Второе преступление было совершено 29 марта в окрестностях села Дмитровка (Киевская область). Там боец ВСУ трижды выстрелил в раненого российского военнослужащего.

«На том же видео отчётливо видны и другие неподвижные солдаты ВС РФ, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что его сначала пытали, а потом казнили», – пишут авторы доклада.

Напомним, Минобороны РФ уже заявляло, что подавляющее большинство наших военнослужащих, которые попадают в плен, подвергаются пыткам и издевательствам. Неоднократно фиксировались многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи, а также других нарушений Женевской конвенции об обращении с военнопленными со стороны Вооружённых сил Украины.

