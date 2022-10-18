В Совфеде предложили заблокировать YouTube на территории России

Председатель комиссии по информационной политике верхней палаты российского парламента Алексей Пушков обратится в Роскомнадзор с предложением заблокировать на территории нашей страны YouTube в связи с блокировкой аккаунтов Совфеда на этом ресурсе.

«Я буду обращаться в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с предложением ввести оборотный штраф для Google» и продумать возможность блокировки YouTube на территории РФ», – цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, за последнее время YouTube заблокировал более 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов.

«На мой взгляд, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов», – подчеркнул Пушков, добавив, что такая политика YouTube нуждается в «самых жёстких» ответных мерах.

Между тем заместитель главы комитета Госдумы по информполитике нижней палаты парламента РФ Антон Горелкин предупредил, что блокировка YouTube вызовет очередную волну интереса к механизмам её обхода и кратно увеличит нагрузку на российские сервисы, к которой они вряд ли сейчас готовы.

Как ранее писал «Эксперт», ещё в самом начале спецоперации депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил о необходимости законодательно запретить доступ к видеохостингу YouTube в России как минимум на 10 лет. По его мнению, если это произойдёт, то даже в случае желания соцсети вернуться в Россию, у неё это не получится.

