В США рассказали об ошибках Байдена, которые дорого обойдутся американцам этой зимой

Неправильное обращение главы Белого дома Джо Байдена с энергетическими ресурсами страны спровоцировало резкий скачок цен на газ.

Как сообщает американский телеканал Fox News, управление энергетической информации США заявило, что этой зимой жителям придётся платить за газ в среднем на 30% больше, чем годом ранее. Помимо повышения цен на газ, американцев ждёт холодная зима, из-за чего среднее потребления «голубого топлива» по всей стране возрастёт на 5%.

Fox News при этом отмечает, что с момента вступления в должность предпринял ряд мер, ограничивающих добычу ископаемого топлива, что повлияло на сложившуюся ситуацию.

Ранее «Эксперт» писал, что сбывается самый неблагоприятный сценарий, о котором предупреждали экономисты: Германия войдёт в зиму с чересчур высоким потреблением газа. Издание Washington Post (WP) считает, что с таким потреблением правительству ФРГ едва ли удастся обойтись без нормирования «голубого топлива», что сделает перспективы немецкой экономики ещё более мрачными и туманными.

При этом тревога относительно потребления газа сейчас с каждым днём становится всё более актуальной, потому что уже в ближайшие дни, по прогнозам метеорологов, ожидается понижение температуры на 5 градусов по сравнению со средним для этого времени года.

