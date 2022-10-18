В Турции оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Ибрагим Калын – официальный представитель президента Турции Реджепа Эрдогана – оценил вероятности встречи российского лидера Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

В эфире A-Haber он заявил, что такая встреча на территории Турции пока состояться не может. При этом политик подчеркнул, что предложение Эрдогана об организации переговоров Путина и Зеленского всё еще в силе, однако предпосылок к этому на данный момент нет.

«Эрдоган считает, что после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Путин отрицательно относится к такой перспективе. В Киеве также заявили, что будут вести переговоры только после прекращения аннексии», – резюмировал Калын, напомнив, что Турция является единственной страной, прилагающей усилия для мирного урегулирования конфликтной ситуации на Украине, которая уже «слишком затянулась».

Как ранее писал «Эксперт», Эрдоган заявил, что, по его мнению, Москва стремится как можно скорее закончить спецоперацию на Украине. В сложившейся ситуации, отмечал президент Турции, «в первую очередь очень важна позиция России».

При этом он сам же неоднократно подчёркивал, что пока в вопросе переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной «дела идут достаточно проблематично». Однако Эрдоган, не перестаёт периодически заявлять, что не теряет надежды организовать встречу Путина с Зеленским.

В частности, в интервью американскому телеканалу PBS он сказал, что Турция, как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать обе стороны.

«Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберём их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», – резюмировал Эрдоган.

