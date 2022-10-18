Вице-мэр Ефимов: предприниматели более миллиона раз воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере

Предприниматели Москвы в января по сентябрь 2022 года воспользовались услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере более 1 млн раз. Об этом сообщил 18 октября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что бизнесу столицы доступно более 30 услуг и сервисов в этой сфере, они объединены на городском портале mos.ru. В частности, предприниматели могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением льгот или узнать статус договора с депаратаментом городского имущества.

«Мы видим спрос со стороны предпринимателей. За 9 месяцев получено уже более миллиона обращений, 99% из которых — в электронном виде», – рассказал Владимир Ефимов.

По данным властей Москвы, чаще всего представители бизнеса интересуются сверкой и получением информации по финансово-лицевому счету. «Это наиболее востребованные сервисы департамента городского имущества: ими с начала года воспользовались более 985 тысяч раз», — уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Еще одна популярная услуга — заказ копий документов на недвижимость: ею предприниматели воспользовались 3,5 тыс. раз. В свою очередь, за выдачей дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка обратились около трех тыс. раз, добавил Максим Гаман.