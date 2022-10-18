Магазины Zara и Bershka заработают в России под новыми вывесками

Испанская группа Inditex, которой принадлежат такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, рассматривает возможность передачи своих активов в РФ партнерам из стран, не входящих в число «недружественных» России.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с планами группы, речь может идти, в частности, о компании из ОАЭ. Другой источник газеты сообщает, что в настоящий момент Inditex заключает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади как минимум до мая следующего года. По словам собеседника издания, Inditex может возобновить работу в России после завершения военных действий на Украине.

Эксперты полагают, что передача российских активов Inditex займет от шести месяцев до года, при этом полностью из РФ уйдут бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Остальные магазины начнут работать под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

Отмечается, что схему с передачей российского бизнеса партнеру из «дружественной» страны ранее задействовала польская LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay). В июле текущего года все магазины ретейлера в РФ перешли его топ-менеджеру и зарегистрированной в ОАЭ компании. Магазины LPP открылись под новыми вывесками.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России в начале марта наряду с рядом других fashion-ретейлеров. Всего в РФ работало более 500 точек группы, на долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли компании.