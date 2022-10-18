Владислав Овчинский: Московская компания удвоит объемы переработки "тетрапаков"

Московское предприятие ProEcoPen намерено в текущем году удвоить объемы переработанного сырья. При сохранении текущих темпов компания может переработать порядка 700 тыс. коробок «тетрапака», которое используется для создания ручек и блокнотов. Об этом сообщил 18 октября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«По итогам прошлого года московский производитель канцелярских товаров увеличил объем переработки в 2,2 раза, почти до 16 тонн. Это около 350 тыс. заново использованных коробок из-под сока и молока. В этом году предприятие рассчитывает поддержать темпы роста на уровне прошлого года и таким образом может переработать порядка 700 тысяч коробок тетрапака», — сказал Владислав Овчинский.

По его словам, предприятия Москвы уже много лет утилизируют различные материалы, а также создают новую продукцию из вторичного сырья. Популярность этого направления растет, поскольку жители столицы активнее включаются в раздельный сбор отходов.

«Материалы для вторичного использования собирают с помощью партнеров по раздельному сбору отходов, а в Москве можно смело отправлять упаковку в «синий бак», она точно попадет на переработку», — отметил генеральный директор ProEcoPen Илья Цигельницкий. Он пояснил, что при переработке упаковок типа тетрапак их сначала делят на целлюлозное волокно и полиалюминий (смесь полиэтилена и алюминия), а далее следует очистка и получение гранул. Кроме пакетов, компания также использует для получения вторсырья зубные щетки и ручки.

В целом, по оценке властей Москвы, сегодня каждый второй производитель в столице реализует «зеленые» проекты. Компании сокращают использование ресурсов, занимаются раздельным сбором отходов, а также адаптируют свои цеха и линиии под вторичную переработку.