ВТБ, «Лукойл» и «Норникель» разогнали фондовых «медведей»

Российский рынок акций закрылся ростом Индекса Мосбиржи ровно на процент. Но в отличие от вчерашнего дня, когда покупки шли широким фронтом и лишь три бумаги завершили день снижением, сегодня такого единства не было. Рост индикатора обеспечили три тяжеловесные бумаги — ВТБ, «Лукойл» и «Норникель».

В лидерах роста среди «голубых фишек» с результатом +2,6% был ВТБ, немного отстал от него «Лукойл» (+2,1%).

Утро же началось с коррекции: Индекс Мосбиржи уходил в район 2000 пунктов, небольшой провал под которые мог бы заставить сработать стоп-заявки у многих игроков. Но худшего не случилось.

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Инвесторы пока не хотят активно продавать, ожидая появления новых денег для инвестиций от выплаты дивидендов по ряду бумаг — наибольший объем поступит от «Газпрома». Кроме того, складывается впечатление, что отсутствие негативных новостей трейдеры уже трактуют как позитив — каких-либо корпоративных новостей для роста перечисленных выше «локомотивов» роста не было. Просто сейчас инвесторы ищут акции, отставшие от роста рынка, и прикупают их.

Но в любое время по ним может прокатиться волна фиксации прибыли, что мы и видели сегодня в «Роснефти», подешевевшей на 1,15%. С начала прошлой недели бумага росла опережающими рынок темпами, а сегодня нефть провалилась на 3%, уйдя в район $89 за баррель, и это послужило поводом для продажи «Роснефти», пусть и не очень агрессивной. Снижение акций компании невелико и говорит о возможности возобновления роста в любой момент, как только для этого появится повод — например, в виде подорожания нефти. Сегодня бумага завершила день посередине между сопротивлением 330 руб. и поддержкой 290 руб. Краткосрочный тренд по ней восходящий.

Как пишут аналитики, причиной распродаж нефти стало решение США дополнительно продать из резервов 15 млн баррелей. Политологи считают этот ход не столько экономическим, сколько популистским жестом администрации Байдена, связанным с грядущими выборами в Конгресс. Не исключено, что после проведения выборов, уже в ноябре, Штаты не только прекратят нефтяные интервенции, но и начнут откупать нефть на мировом рынке для пополнения запасов. И в такой ситуации среднесрочные инвесторы не видят смысла сокращать позиции по нефтяным акциям.

Небольшим снижением, всего на 0,15%, закрылся «Газпром». Эта бумага имеет наибольший вес в структуре Индекса Мосбиржи, и сегодня она не сильно ухудшила динамику индикатора. Слабость «Газпрома» в последние дни обусловлена резким снижением стоимости газа в Европе. Так, сегодня спотовые цены на «голубое топливо» упали почти на 9%, до менее чем $1150 за тысячу кубов.

Большинство аналитиков считает, что нисходящий тренд по газу — явление временное. Просто сейчас многие европейские газохранилища заполнены «под пробку», а промышленности даже по такой относительно низкой для последних месяцев цене использовать газ нерентабельно.

Но есть и позитив для «Газпрома». По рынку ходят слухи, что Евросоюз не будет вводить потолок цен на российский газ из-за опасений, что его поставки из России полностью прекратятся.

Рубль подорожал к доллару на символические 0,12%. Единица американской валюты сейчас стоит чуть больше 61,5 рубля. При этом аналитики ждут продолжения роста курса российской валюты в район 60-61 руб. за доллар. Постепенно появляются предположения, что рубль может укрепиться еще больше.

«Нет никакой уверенности, что уровень USD/RUB 60-62, в котором рубль пребывает большую часть времени с конца июля, является равновесным. Если верить данным ЦБ РФ, профицит счета текущих операций остается рекордным, что в условиях отсутствия покупок валюты в резервы (в том числе в рамках бюджетного правила) и ограниченных возможностей оттока капитала по частным каналам ставит вопрос о том, за счет чего балансируется валютный рынок», — осторожно намекает на возможность более сильного роста курса рубля директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.