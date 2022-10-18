ЕС решил не вводить потолок цен на газ из-за опасений относительно безопасности поставок

Евросоюз сейчас не будет устанавливать ограничения для цен на газ.

Решение принято на фоне политических разногласий и опасений относительно безопасности поставок, пишет Bloomberg.

Сообщается, что ЕС планирует ввести временные меры по развитию газового рынка, не предполагающие потолка цен на голубое топливо. В частности, в Европе рассматривают возможность наладить совместные закупки газа. Кроме того, исполнительный орган ЕС намерен запустить новый индекс СПГ, чтобы он мог отражать энергетическую ситуацию после сокращения поставок трубопроводного газа из России.

Также можно ожидать введения ценовых ограничений на сделки на голландской бирже Title Transfer Facility, передает агентство.

«На карту поставлено будущее экономики блока стоимостью 17 триллионов долларов (17,3 триллиона евро), которую энергетический кризис угрожает столкнуть в рецессию, поскольку компании и потребители страдают от высоких счетов за электроэнергию и газ. ЕС пытается сбалансировать требования более половины из 27 государств-членов ЕС по ограничению цен на газ с необходимостью избежать подрыва своего единого рынка или углубления экономического раскола между государствами-членами», — отмечается в материале.

Еврокомиссия 18 октября должна обнародовать новые меры противодействия энергетическому кризису и скачкам цен на энергоносители, основанные на использовании общей покупательной способности стран ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками сырья.