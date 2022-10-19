АФК «Система» приобрела 47,7% акций владельца магазинов Zarina, Sela, befree и Love Republic

АФК «Система» сообщила о подписании соглашений по приобретению 47,7% акций ведущего российского производителя и ретейлера модной одежды Melon Fashion Group у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд руб.

Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года, сообщает пресс-служба российской корпорации.

Доля в 40% останется у председателя совета директоров Melon Fashion Group Дэвида Келлерманна, 6% — у гендиректора Михаила Уржумцева. Также пакет акций принадлежит группе частных инвесторов.

По словам президента АФК «Система» Тагира Ситдекова, сделка соответствует инвестиционной стратегии корпорации, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также на использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. «Обладая обширным опытом построения лидеров российского ритейла, мы будем рады принять участие в новом этапе развития компании Melon Fashion Group и способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса», — подчеркнул Ситдеков.

Основанная в 2005 году Melon Fashion Group владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Ретейлер присутствует в 181 городе на территории России, Казахстана, Армении и Белоруссии. По состоянию на конец 2021 года компания управляла 845 магазинами. Ее выручка в прошлом году составила 37,5 млрд руб. (+49% год к году), показатель EBITDA увеличился на 38%, до 8,6 млрд руб.; чистая прибыль составила 3,5 млрд руб.

В сентябре в Melon Fashion Group сообщили о планах в течение трех-пяти лет нарастить число магазинов до 1350 на фоне ухода западных fashion-компаний. Обновленный формат предполагает присутствие расширенного ассортимента одежды и новых коллекций брендов. Так, торговое пространство Zarina будет занимать от 600 до 800 кв. метров, befree — до 2500 «квадратов», Love Republic — порядка 500-700 кв. м. и Sela — около 700-900 кв. м.

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. В группу входят, в частности, телекоммуникационный оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть магазинов «Детский мир», сеть клиник «Медси», агрохолдинг «Степь» и фармацевтическая компания «Биннофарм Групп». Консолидированная выручка АФК «Система» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год выросла на 16% год к году и составила 802,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 69,8%, превысив 17,3 млрд руб. Выручка АФК «Система» за IV квартал 2021 года выросла на 16,7% год к году, до 225,7 млрд.