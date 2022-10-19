Акции дня: бумаги X5 Retail group привлекли внимание трейдеров

Акции торговой сети X5 Retail group дорожали по итогам сессии на Мосбирже в среду, 19 октября. За день бумаги выросли на +2,58% до 1492,5 рублей за штуку.

В начале недели ритейлер опубликовал хорошие операционные результаты за третий квартал 2022 года. Чистая розничная выручка выросла +19,5% до 641,8 млрд рублей.

«Мы смотрим на бумагу позитивно. Наш таргет — рост около 25%, до 1900 рублей за год. Результаты за третий квартал могут также оказаться сильными, хотя и чуть хуже рекордного второго квартала. Риском для котировок ГДР остается неопределенность возобновления дивидендных выплат», - отметила аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяиновой.

Ритейлеры в среду находились в плюсе ввиду сохранения общей привлекательности ориентированного на внутренний рынок сектора в санкционных условий, считает эксперт «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -2,66% до 1978,4 пунктов. Индекс РТС снизился на -2,84% до 1010,24 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:40 мск составила 91,24 долларов за баррель (+1,34%). Российская валюта слабела– 61,73 рублей за доллар.